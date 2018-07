Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão brutal mata motociclista junto a parque em Viseu

Acidentes durante o fim de semana mataram nove pessoas.

Por Paula Gonçalves | 09:20

Um homem de 39 anos morreu este domingo na sequência de uma colisão brutal que envolveu a moto que conduzia e um automóvel ligeiro, em Travanca da Bodiosa, Viseu.



A vítima ainda foi transportada por uma equipa do INEM para o Hospital de Viseu, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer, referiu fonte da GNR. O embate ocorreu pelas 15h30 junto a um parque de merendas.



Populares que estavam na zona ficaram em choque com a violência da colisão. Da outra viatura envolvida não se registaram feridos. O motociclista foi a 9ª vítima mortal de acidentes de viação registados nos últimos três dias.



Na 6ª feira ocorreram três despistes e um atropelamento que causaram três mortos: um motociclista na Quarteira, um empresário em Sintra - depois do carro embater contra o pórtico da via verde das portagens da A16 - e uma mulher, de 66 anos, atropelada em Pombal. Já no sábado, três acidentes causaram mais cinco mortos.



As vítimas foram duas mulheres de 24 anos num despiste em Setúbal; um motociclista, de 29, em Anadia; uma mulher de 51 anos e um homem, de 54, atropelados em Vila Nova de Gaia.