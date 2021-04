Uma mulher com cerca de 40 anos sofreu ferimentos graves, esta manhã, na sequência de uma violenta com um camião, na Estrada Nacional 103-1, junto à Cooperativa Agrícola de Esposende. A condutora ficou encarcerada na viatura devido ao choque brutal. A carga do pesado ficou espalhada pela via, obrigando a GNR a cortar a estrada.

O acidente ocorreu às 09h10, em circunstâncias ainda por apurar. A GNR e os Bombeiros de Esposende foram chamados ao local.