Manuel Grou, 54 anos, funcionário da Câmara de Faro, morreu esta sexta-feira após a embarcação em que seguia ter embatido numa boia de sinalização num dos canais da Ria Formosa, ao largo da capital algarvia.





O barco deslocava-se para a ilha da Culatra com mais três tripulantes. Eram todos funcionários da autarquia, que iriam realizar intervenções com vista à abertura da época balnear. Segundo a câmara de Faro, que já lamentou publicamente o sucedido, a pouca visibilidade e a agitação marítima estiveram na origem do acidente.