Uma colisão entre dois camiões provocou na tarde desta segunda-feira ferimentos graves num dos condutores e constrangimentos no IC1, no sentido sul/norte, antes da ponte da Marateca, em Palmela.Segundo a Proteção Civil, o alerta foi às 16h11 e para o local foram mobilizados 17 operacionais dos bombeiros de Águas de Moura, da viatura médica do INEM e da GNR.O ferido grave foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.