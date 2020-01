Colisão entre carro e ambulância do INEM faz um ferido em Lisboa

Uma colisão entre um carro e uma ambulância do INEM fez esta segunda-feira um ferido ligeiro. O acidente ocorreu no cruzamento entre a Praça de Espanha e a Avenida de Berna, em Lisboa.A vítima, hum homem de 60 anos, ficou parcialmente encarcerado. Depois de retirado do veículo foi encaminhado para o Hospital de Santa Maria.Segundo o que oconseguiu apurar, foi a viatura ligeira que colidiu com a traseira do veículo de socorro.O alerta foi dado às 10h50. Foram mobilizados para o local os Bombeiros Sapadores de Lisboa, num total de 13 operacionais e três viaturas, e a PSP.