Dois feridos graves em colisão entre carro e camião no IC8 em Leiria

Uma colisão entre um carro e um camião fez, esta terça-feira, dois feridos graves e obrigou o corte total do IC8 no Pontão, em Avelar, no distrito de Leiria.O alerta foi dado às 11h04.No local estão 17 operacionais apoiados por oito viaturas, entre eles os Bombeiros Voluntários de Ansião.Em atualização