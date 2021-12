Colisão entre carro e carrinha faz três feridos entre Amarante e Penafiel

Uma colisão entre um automóvel e um veículo ligeiro de mercadorias provocou três feridos, um dos quais grave, na fronteira entre Amarante e Penafiel.Entre as vítimas está uma menina de 9 anos (em estado grave) e duas mulheres, transportadas ao hospital de Penafiel.O alerta para o acidente, na rua do Seixo, junto à A11, foi dado às 11h54.Para o local foram mobilizados 31 operacionais dos Bombeiros de Vila Meã e Penafiel, equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, e equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante, além de uma equipa de apoio psicológico.