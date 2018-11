Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre carro e comboio faz um morto em Santiago do Cacém

Acidente aconteceu em São Bartolomeu ao início da tarde desta quarta-feira.

07.11.18

A colisão entre um carro e um comboio que aconteceu esta terça-feira em São Bartolomeu da Serra(Santiago do Cacém) fez um morto esta quarta-feira. O veículo estaria a atravessar a linha quando foi abalroado pelo comboio.



A vítima é um homem de 65 anos, que atravessava a linha ferroviária proveniente do Porto de Sines. A viatura circulava na estrada Nacional 121, entre Ermidas do Sado e Santiago do Cacém.



Devido ao embate com o comboio, a viatura foi projetada "cerca de 80 metros" e acabou por ficar fora da linha ferroviária.



Contactada pela Lusa, fonte do INEM disse que a vítima é um homem de 65 anos, o óbito foi confirmado no local e o corpo transportado para os serviços de medicina legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.



O alerta para o sinistro chegou por volta das 14h30. Segundo o PROCIV, foram mobilizados para o local 17 operacionais, apoiados por 8 viaturas.







(em atualização)