Colisão entre carros provoca três feridos em Gaia

Uma colisão entre três carros na A29, ao quilómetro 46, no sentido Sul-Norte, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, provocou três feridos. O alerta foi dado às 17h34 e os Bombeiros da Aguda, com o apoio dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia e dos Bombeiros de Valadares, foram encaminhados para o local.



As vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram transportadas para o hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.

A circulação na via não foi afetada.

No local estiveram 19 operacionais apoiados por 7 meios terrestres.