Uma colisão entre dois carros provocou, este sábado, três feridos ligeiros, na Estrada Nacional 201, em Vila Verde, Braga.Segundo fonte da GNR, o trânsito encontra-se condicionado.As vítimas foram transportadas para o Hospital de Braga.A GNR foi acionada para tomar conta da ocorrência.De acordo com os dados disponibilizados no site da Proteção Civil, no local estão 10 operacionais apoiados por quatro veículos.