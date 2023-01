Colisão entre dois carros faz três feridos ligeiros em Arouca

Mãe e filho, de 46 e 23 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta manhã de sábado, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Arouca.No mesmo acidente, um homem, de 46 anos, também sofreu ferimenfos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 11h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, no cruzamento da EN 327 com a estrada municipal 519, no lugar das Alagoas, em Escariz.Os bombeiros de Arouca, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a ambulância de suporte imediato de vida de Arouca também foram mobilizados.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Fajões e de Arouca, para o hospital da Feira.A GNR foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.