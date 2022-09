Uma mulher e um homem, de 20 e 50 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta manhã de quarta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 07h30, para os bombeiros da Arrifana, para um acidente rodoviário, no largo do Pau da Bandeira, em Arrifana.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital de Santa Maria da Feira. A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.