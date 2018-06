Vítimas foram transportadas para o hospital.

Duas pessoas ficaram feridas numa colisão entre dois carros, que fez com que um deles capotasse, colhendo uma pessoa que ia a atravessar a passadeira naquele momento, esta quarta-feira de manhã, perto da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Real.

As vítimas, um homem de 48 anos e uma mulher de 43, foram socorridas no local e transportadas, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Vila Real pelos Bombeiros da Cruz Branca.