Um ferido leve é o resultado de uma colisão entre três veículos ligeiros, ao quilómetro 4, no sentido Sul-Norte, em Santa Iria de Azoia, no concelho de Loures.O alerta foi dado pelas 6h08. No local estiveram cinco veículos dos Bombeiros de Santarém e a Brisa Concessão Rodoviária (BCR).A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.