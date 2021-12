Colisão entre um carro e duas bicicletas faz três feridos em Ílhavo

Duas mulheres e um homem ficaram feridas numa colisão entre um carro e duas bicicletas, esta manhã de segunda-feira, em Ílhavo. A mulher, com cerca de 50 anos, que seguia numa das bicicletas, sofreu ferimentos de média gravidade.O alerta foi dado, cerca das 11h00, para os bombeiros de Ílhavo, para um acidente rodoviário, na rua Domingos Ferreira, em São Salvador.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Ílhavo, para o hospital de Aveiro.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação foi acionada.A GNR local investiga as causas do acidente.