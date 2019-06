Uma colisão entre dois veículos de mercadorias (um ligeiro e outro pesado), ocorrida pelas 11h15 de sexta-feira na zona industrial da Adroana, Cascais, causou três feridos.



Os bombeiros de Alcabideche empenharam no socorro três veículos e nove bombeiros, com o apoio de patrulhas da GNR de Alcabideche, e uma moto do INEM. Os feridos foram transportados para o hospital local.

