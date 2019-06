Restabelecida circulação na Avenida Marginal em Paço de Arcos após colisão frontal

A circulação de trânsito na Avenida Marginal, em Paço de Arcos, Oeiras, foi restabelecida esta madrugada, após uma colisão frontal que causou seis feridos na noite de terça-feira, disse à Lusa fonte da Direção Nacional da PSP.

A circulação estava cortada no sentido Lisboa-Cascais e condicionada no sentido contrário desde as 00:30, após um acidente que causou dois feridos graves e quatro ligeiros, segundo os bombeiros e a PSP.

"Tratou-se de um choque frontal entre duas viaturas, que causou quatro feridos ligeiros e dois feridos graves. Os feridos graves ficaram encarcerados, mas estão conscientes, foram estabilizados e já transportados para o hospital", disse o comandante dos Bombeiros de Paços de Arcos, Ricardo Ribeiro, em declarações aos canais de televisão no local.