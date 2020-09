Colisão faz três feridos no IC1 em Santiago do Cacém

A colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros provocou esta manhã, três feridos, no IC1, na zona de Mimosa, freguesia de Alvalade, concelho de Santiago do Cacém.

O motorista do pesado e um ocupante da viatura ligeira, foram assistidos no local pelos Bombeiros de Alvalade, enquanto que o motorista da viatura ligeira sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportado para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 11h23 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Alvalade, com 9 operacionais, apoiados por quatro viaturas, duas ambulâncias de socorro, carro de desencarceramento e viatura de comando.

Para facilitar as operações de socorro e a limpeza da via, o trânsito esteve condicionado no local durante cerca de uma hora.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.