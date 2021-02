Colisão frontal entre dois carros deixa três pessoas gravemente feridas na Feira

Uma colisão frontal entre dois carros provocou três feridos graves, na manhã deste domingo, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, há ainda o registo de um ferido ligeiro.Os feridos têm idades compreendidas os 19 e os 55 anos.O alerta foi dado, cerca das 09h30, para os Bombeiros da Arrifana, para um acidente rodoviário na rua do Pereiro, em Milheirós de Poiares.A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Oliveira de Azeméis e a GNR estão no local.três feridos graves, dos 19 aos 55 anos, e um ferido ligeiro, de 35 anos.