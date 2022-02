Uma pessoa ficou ferida, esta noite de quarta-feira, cerca das 22h30, numa colisão frontal entre dois carros, em Vale de Cambra.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, para um acidente rodoviário na EN227, em Pindelo, Nogueira do Cravo.A vítima foi assistida no local, pelos bombeiros de Fajões, e não foi necessário proceder à hospitalização.Foram mobilizados sete operacionais e duas viaturas dos Bombeiros de Fajões. A GNR investiga as causas do acidente.