Um homem ficou ferido, esta manhã de sábado, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Aveiro. Foi necessário accionar uma equipa de desencarceramento dos bombeiros de Aveiro Novos para retirar a vítima dos destroços da viatura.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de Aveiro Novos, para um acidente rodoviário, na rua de S. João, em Esgueira. A vítima foi levada para o hospital de Aveiro.A PSP foi accionada e investiga as causas do acidente.Estiveram no local 11 operacionais apoiados por 4 viaturas.