Colisão provoca sete feridos e corta estrada em Ponte de Lima

Sete pessoas ficaram feridas, este domingo à tarde, na sequência de uma colisão entre dois carros na Estrada Nacional 202, em Arcozelo, Ponte de Lima.Segundo apurou oquatro das vítimas estavam encarceradas à chegada das equipas de socorro.Depois de assistidos no local os sete feridos foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo, todos com ferimentos leves.Devido ao acidente a Estrada Nacional 202, que liga Viana do Castelo a Monção, esteve cortada nos dois sentidos, mas a circulação já foi entretanto restabelecida, ainda que com alguns constrangimentos.No socorro estiveram as corporações de Bombeiros de Ponte de Lima e de Ponte da Barca e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Lima.O alerta foi dado às 15h47.