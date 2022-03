Colisão entre dois veículos provoca sete feridos em Viana do Castelo

Sete pessoas ficaram esta terça-feira feridas na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 203, perto de Viana do Castelo.A EN 203, que esteve cortada em Geraz do Lima, Viana do Castelo, devido a uma colisão entre dois veículos que causou quatro feridos graves e três ligeiros, estava às 7h40 reaberta ao trânsito, segundo a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo adiantou que o acidente, cujo alerta foi dado às 5h50, ocorreu em Geraz do Lima na EN203, entre Viana do Castelo e Ponte de Lima.

De acordo com os Sapadores Bombeiros de Viana do Castelo, a colisão entre um jipe e um veículo de nove lugares, causou quatro feridos graves e três ligeiros, que foram transportados ao Hospital de Viana do Castelo.

Os feridos estão a ser transportados para o Hospital de Viana do Castelo, segundo fonte dos bombeiros.

Às 7h00 estavam no local 32 operacionais, entre Sapadores de Bombeiros e Voluntários de Viana do Castelo, Bombeiros de Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e INEM, apoiados por 13 veículos.