Quatro pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira à tarde, na sequência de uma colisão entre três carros, na Rua António Maria Silva Pinho, em Estarreja.O alerta foi dado às 16h25.Segundo apurou o, as vítimas foram assistidas no local e transportadas para o hospital de Aveiro com ferimentos ligeiros.No local estiveram presentes oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Estarreja, acompanhados por quatro viaturas, além da GNR.