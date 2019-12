Colisão violenta fere três idosos em Gaia

Dois homens, de 79 e 85 anos, e uma mulher, de 84, ficaram feridos numa violenta colisão entre dois carros, este domingo à tarde, no cruzamento das ruas Pinto de Aguiar e António Rodrigues da Rocha, em Mafamude, Vila Nova de Gaia. Um dos veículos envolvidos terá desrespeitado o semáforo.O Peugeot 206 no qual seguia um casal ficou com a frente destruída, após o embate com um Mercedes classe A.Os três idosos sofreram ferimentos ligeiros, foram socorridos pelos Sapadores de Gaia, Bombeiros de Coimbrões e INEM, e foram levados para o Hospital Santos Silva. A PSP esteve no local e investiga.