O diretor nacional da PSP e o comandante-geral da GNR ficaram insatisfeitos com a participação de polícias na concentração não autorizada junto ao Capitólio, em Lisboa, na noite de segunda-feira, antes e durante o debate entre os líderes do PS e do PSD. A PSP participou o caso ao Ministério Público e ordenou averiguação disciplinar interna.









