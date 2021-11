Durante os dias em que esteve desaparecido com o filho em Grândola, o arquiteto e designer alemão Clemens Weisshaar contactou várias vezes a ex-mulher e mãe da criança, a estilista inglesa Phoebe Arnold. Ameaçou-a de que, caso ela não voltasse atrás com a ideia do divórcio - o casal separara-se em julho após várias situações de violência doméstica - faria “mal” a Tasso, o filho de ambos, de 3 anos.