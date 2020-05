Compra Ferrari por 30 euros e vende-o por 8000

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um Ferrari Testarossa, modelo F 110LB, penhorado no âmbito de um processo no Tribunal de Coimbra, foi comprado por 30 euros pelo próprio encarregado de venda, de 58 anos, que apresentou uma proposta fictícia para conseguir ficar com o veículo e o vender por oito mil euros, apropriando-se do lucro. É acusado de peculato e participação económica em negócio.O veículo, que foi avaliado em 15 mil euros por estar acidentado,...