Jovem condenado a 12 anos de prisão por matar em discoteca de Lisboa

Familiares inconformados com a decisão provocaram distúrbios que obrigaram a intervenção da polícia.

15:47

O jovem acusado de matar outro a tiro em março de 2017, junto à discoteca Luanda, em Lisboa, após uma discussão ocorrida anteriormente no interior do estabelecimento de diversão noturna, foi condenado esta sexta-feira a 12 anos de prisão por homicídio simples.



Logo após de se conhecer a sentença, vários familiares inconformados com a decisão provocaram distúrbios que obrigaram a intervenção da polícia. Dentro da sala estavam oito agentes da PSP, tendo sido também arremessada uma garrafa de água.



A presidente do coletivo de juízes, Ana Peres, sustentou que foi Gerson Varela o autor dos disparos que provocaram a morte de Hugo Carrilho, acrescentando, nomeadamente, que na posse do arguido foram encontradas munições iguais às que causaram a morte da vítima.