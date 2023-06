Um recluso da cadeia de Leiria (Jovens), que cumpre pena de prisão por diversos crimes, entre os quais o de condução sem carta, trabalha no estabelecimento prisional a conduzir um trator de recolha de lixo.



Ao que o CM apurou, a situação ocorre há várias semanas. Contactada pelo CM, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) referiu que “o recluso procedeu, pontualmente e no interior do estabelecimento prisional de Leiria (Jovens), à recolha de lixo com recurso ao uso do trator”.









