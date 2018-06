Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado por violência doméstica volta a espalhar medo

GNR salva mulher e filha de homem com pena suspensa.

Por João Carlos Rodrigues | 08:54

Um homem, de 45 anos, que tinha sido condenado por violência doméstica - com pena suspensa e uma ordem de interdição - voltou a ser detido pela GNR depois de sequestrar e espancar a mulher e a filha dentro de casa, em Alcabideche, Cascais. O caso ocorreu na sexta-feira. O alerta chegou às autoridades policiais, através do 112, dando conta de que mãe e filha, de 40 e 11 anos, tinham sido trancadas dentro de casa, pelo homem, que desta forma estava a violar a restrição judicial. Foi detido, presente ao juiz e desta vez recolheu à cadeia.



Militares da GNR foram rapidamente mobilizados para o local, no Carrascal de Alvide, e conseguiram resgatar as duas vítimas, que foram levadas ao hospital para observação. Apesar da violência de que foram alvo mãe e filha não sofreram ferimentos de maior.



O agressor foi detido em flagrante e vai responder por crimes de violência doméstica, sequestro, ofensa à integridade física simples e desobediência qualificada. Foi presente ao tribunal de Cascais, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Já deu entrada no estabelecimento prisional de Caxias. A GNR não revelou se foram usadas armas nesta situação. Desconhece-se se o agressor estava a usar algum dispositivo (pulseira eletrónica) de controlo da ordem de afastamento da mulher.



Segundo o CM apurou, o homem já tinha sido alvo de várias queixas e, para lá da pena suspensa que estava a cumprir, estava também proibido de se aproximar da mulher e da casa onde esta vivia com a filha.