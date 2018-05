Condenados a penas até dez anos por corrupção com cartas de condução

Cinco dos suspeitos de fazerem parte de um esquema de corrupção com cartas de condução foram condenados a penas de prisão até dez anos de prisão.



A decisão judicial foi lida esta quarta-feira no tribunal de Braga, relativa a uma investigaçãoque envolvia escolas e centros de exames, sendo a atividade principal do grupo em Vila Verde.



O tribunal condenou 45 arguidos, a maioria dos quais com penas suspensas.



Continuar a ler



Para o MP, Oliveira foi o "interlocutor privilegiado" nos episódios de corrupção do processo, "por ser o mais velho" e o que ali exercia funções há mais tempo.



Otribunal deu como provado que os alunos eram auxiliados pelos examinadores, a troco de quantias monetárias que, em média, variavam de 1.000 a 1.500 euros, no caso dos exames teóricos, e de 100 a 150 euros nos práticos.



Mas havia quem pagasse mais, como foi o caso do futebolista Fábio Coentrão, que desembolsou 4.000 euros, tal como o próprio confessou em tribunal, na qualidade de testemunha no processo.



A acusação diz que, com este esquema, cinco examinadores conseguiram arrecadar 1,1 milhões de euros. O processo, relacionado com o Centro de Exames de Vila Verde, envolve escolas daquele concelho e ainda de Barcelos, Ponte de Lima, Vizela, Guimarães, sendo que os factos terão decorrido entre 2008 e 2013.





O processo tem como epicentro o Centro de Exames de Vila Verde da ANIECA, sendo o examinador Joaquim Oliveira o principal arguido.Para o MP, Oliveira foi o "interlocutor privilegiado" nos episódios de corrupção do processo, "por ser o mais velho" e o que ali exercia funções há mais tempo.Otribunal deu como provado que os alunos eram auxiliados pelos examinadores, a troco de quantias monetárias que, em média, variavam de 1.000 a 1.500 euros, no caso dos exames teóricos, e de 100 a 150 euros nos práticos.Mas havia quem pagasse mais, como foi o caso do, que desembolsou 4.000 euros, tal como o próprio confessou em tribunal, na qualidade de testemunha no processo.A acusação diz que, com este esquema, cinco examinadores conseguiram arrecadar 1,1 milhões de euros. O processo, relacionado com o Centro de Exames de Vila Verde, envolve escolas daquele concelho e ainda de Barcelos, Ponte de Lima, Vizela, Guimarães, sendo que os factos terão decorrido entre 2008 e 2013. O que achou desta notícia?







8.3%Muito insatisfeito

8.3%Muito insatisfeito

8.4%

8.4% 25%

25% 58.3%Muito satisfeito O que achou desta notícia? Obrigado pelo seu contributo.







8.3%Muito insatisfeito

8.3%Muito insatisfeito

8.4%

8.4% 25%

25% 58.3%Muito satisfeito pub