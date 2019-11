Farmacêutico acelera, morre e mata peão no passeio no centro do Porto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Avelino Matos, de 69 anos, seguia este sábado ao volante do seu carro Volvo, segundo testemunhas a alta velocidade e após passar um sinal vermelho - numa zona partilhada de 30 e 50 km/h -, quando a viatura se despistou na rua Morgado de Mateus, Bonfim, centro do Porto, e colidiu violentamente contra uma casa. No passeio estava um peão, com cerca de 60 anos, que acabou por ser colhido pela viatura e projetado vários metros para o interior da habitação, que ... < br />