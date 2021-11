Condutor armado tenta atropelar agentes da PSP e é detido após perseguição

A PSP do Porto deteve na segunda-feira de manhã um homem de 39 anos por suspeitas dos crimes de condução perigosa, posse de arma proibida e ainda por tentativa de atropelamento na rua Pintor António Cruz.



O suspeito ignorou as ordens da polícia para parar o carro e colocou-se em fuga a grande velocidade, tendo tentado atropelar os agentes que se encontravam no local.



A PSP informa em comunicado que os agentes tiveram "que saltar para o passeio, de forma a garantir a salvaguardar a sua integridade física".



Os agentes perseguiram o homem e conseguiram intercetá-lo e detê-lo. A Polícia de Segurança Pública verificou então que o homem se encontrava na posse de revólver e seis munições.



O detido vai ser esta terça-feira presente às Autoridades Judiciárias.