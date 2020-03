Condutor detido por tentativa de homicídio após "abalroar" ciclista em Paredes

Um ciclista de 35 anos ficou hoje ferido, em Lordelo, Paredes, com "muita gravidade", ao ser "abalroado" por um veículo, cujo condutor foi detido pela GNR por "tentativa de homicídio", segundo aquela autoridade.

O incidente ocorreu na Avenida Adelino Amaro da Costa, após um desentendimento entre a vítima e o condutor do ligeiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros de Lordelo.

"Quando circulava na via pública, [o suspeito] entrou em conflito com um ciclista. Na discussão, o ciclista projetou a bicicleta contra o veículo. O detido, em ato contínuo, fez marcha atrás contra a vítima, resultando um ferido grave", informou a GNR.



O alerta foi registado às 13h22. O ferido foi assistido no local e transportado para o Hospital de São João, no Porto.



A GNR procedeu à detenção suspeito, de 62 anos, por "tentativa de homicídio".



A Polícia Judiciária esteve no local.