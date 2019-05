Condutor fica encarcerado após acidente na A33 em Sarilhos Grandes

O condutor de um veículo ficou encarcerado após um acidente, esta quarta-feira, na A33, em Sarilhos Grandes, no sentido Montijo–Moita.Desconhece-se para já a gravidade dos ferimentos do homem.O alerta para o acidente foi dado pelas 18h01 e o trânsito está totalmente cortado no sentido em que este ocorreu.No local estão 10 operacionais e cinco viaturas entre Bombeiros, INEM, GNR e Brisa.