Um condutor, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros, na madrugada desta terça-feira, na sequência do despiste do camião em que seguia, entre Estarreja e Albergaria-a-Velha.O alerta foi dado, cerca das 05h00, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha, para um acidente rodoviário, na A1, sentido sul/norte, na zona de Antuã.O destacamento de trânsito da GNR e elementos da concessionária da auto-estrada também estiveram no local.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Albergaria-a-Velha, para o hospital de Aveiro.