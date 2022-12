Condutor foge após colidir com moto e ter deixado um homem ferido em Oliveira de Azeméis

Um motociclista, de 32 anos, sofreu ferimentos ligeiros, na manhã desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre a moto em que seguia e um carro, em Oliveira de Azeméis.Após o acidente, o condutor da viatura ligeira escapou do local sem prestar assistência à vítima.O alerta foi dado, cerca das 09h30, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário, na rua do Sobral, em UI.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Oliveira de Azeméis, para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR foi chamada e investiga o paradeiro do condutor em fuga.