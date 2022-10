Colisão entre camiões faz um ferido ligeiro em Oliveira de Azeméis

Um homem, de 32 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de quarta-feira, em Oliveira de Azeméis, na sequência de uma colisão entre dois camiões.O alerta foi dado, cerca das 15h30, para os bombeiros de Fajões, para a acidente rodoviário, no cruzamento da EN 224-1 com a rua Relhazinha, em Carregosa. A vítima foi levada, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital de Santa Maria da Feira.A EN 224-1 está interdita em ambos os sentidos.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis foram mobilizadas. A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.