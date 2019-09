Condutor foge após colisão que fez quatro feridos graves em Sintra

A colisão de duas viaturas, na noite desta sexta-feira, em Colares, Sintra, deixou quatro pessoas feridas graves e uma com ferimentos ligeiros. O condutor de um dos veículos fugiu do local e é procurado pelas autoridades.Uma das viaturas acidentadas, um Honda Civic, acabou por colidir com uma autocaravana que se encontrava estacionada, enquanto a outra ficou do lado de fora da linha do elétrico turístico. A brutal colisão teve lugar na estrada (375) que liga a Praia das Maçãs a Colares, pelas 22h30.Três dos feridos graves foram transportados para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, um outro para São Francisco Xavier, e a vítima ligeira para o hospital Amadora-Sintra.A estrada esteve totalmente cortada quase três horas, isto enquanto decorriam as operações de socorro às vítimas. No local estiveram os bombeiros de Colares, os de Almoçageme e a GNR, num total de 27 operacionais apoiados por 10 viaturas.Militares do Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação da GNR tentam agora perceber quais as causas que levaram a esta colisão.