Arderam dez viaturas em apenas três meses em Faro

No espaço de três meses, mais de uma dezena de viaturas foram incendiadas na zona da Penha, na cidade de Faro. Os crimes de fogo posto estão a deixar os moradores locais alarmados. A Polícia Judiciária está a investigar e suspeita que exista uma relação entre todos os casos.Os últimos casos ocorreram na madrugada de quinta-feira na rua. Ficaram destruídos três carros, duas motas e um ecoponto na sequência de incêndios em três locais distintos. No entanto, ao que oapurou, nos últimos meses já foram registados mais casos que estão igualmente a ser investigados pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.Há cerca de um mês foi a vez de uma carrinha ter ficado destruída na sequência de um incêndio suspeito, após duas tentativas falhadas. Dias antes já tinha sido atingido um outro carro estacionado na mesma zona, sem que ninguém tivesse sido ainda responsabilizado pelos prejuízos. Há cerca de três meses mais três viaturas já tinham sofrido danos na sequência de incêndios suspeitos em contentores do lixo.Segundo oconseguiu apurar, os investigadores da Polícia Judiciária recolheram diversos vestígios que dão força à hipótese de que todos os casos tenham tido mão criminosa, tendo em conta a forma como ocorreram e o facto de terem acontecido todos, precisamente, na mesma zona.Os moradores estão alarmados e revoltados. "Agora quem é que vai pagar os prejuízos?", questiona uma das lesadas.