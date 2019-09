Um motociclista ficou esta segunda-feira ferido com gravidade na sequência de uma violenta colisão entre o motociclo em que seguia e uma viatura ligeira, na zona de Vale da Azinheira, em Albufeira.Segundo oconseguiu apurar, o alerta para o acidente aparatoso foi dado por volta das 09h00. A vítima, de 35 anos e nacionalidade brasileira, colidiu violentamente contra um automóvel junto a um cruzamento com semáforos.Sofreu ferimentos considerados graves e foi assistido no local por equipas de socorro dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do INEM. Depois de ter sido estabilizado no local, o motociclista foi transportado para a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve com acompanhamento da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.O trânsito na Estrada Municipal 526, que liga Albufeira a Vilamoura, esteve condicionado durante a operação de socorro à vítima, que envolveu 12 operacionais, apoiados por seis viaturas. A GNR esteve no local e está a investigar as causas da violenta colisão rodoviária.Este foi mais um acidente grave ocorrido nas estradas da região do Algarve.Segundo dados oficiais da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, entre 1 de janeiro e 15 de setembro deste ano já foram registados nas estradas do distrito de Faro 7721 sinistros rodoviários, que já provocaram um total de 24 vítimas mortais e 170 feridos graves.