GNR deteve 41 traficantes este verão em Albufeira

A GNR deteve este verão um total 41 traficantes de droga em Albufeira. Os dados foram revelados esta sexta-feira pelo Comando Territorial de Faro, que fez um balanço da sua atuação durante a época alta naquela que é principal zona turística do Algarve.Além dos detidos por tráfico, foram ainda identificados, entre o início de junho e o final de agosto, 66 indivíduos por posse de droga. A GNR apreendeu 1341 doses de estupefacientes (718 de haxixe, 558 de cocaína, 42 de MDMA, 14 de liamba e nove de heroína). Os militares efetuaram ainda duas detenções por posse de arma proibida, uma por contrafação e outra por falsificação de título de condução estrangeiro, para que um menor pudesse adquirir bebidas alcoólicas.No que toca ao trânsito, a GNR fiscalizou, 1600 condutores, dos quais 96 acusaram excesso de álcool - 44 acabaram detidos por acusarem taxa-crime. Foram ainda apanhados 74 condutores sem carta.No que diz respeito às atividades económicas, os militares detetaram 109 infrações, com destaque para 42 por venda ambulante ilegal, 38 por funcionamento fora do horário permitido, seis por distribuição não autorizada de publicidade, quatro por realização de eventos sem licença na rua, dois por falta de afixação de horário e ainda um por não ter afixada a proibição de venda de álcool a menores.Foram registadas, entre outras, 10 infrações por venda de bebidas alcoólicas e 16 por excesso de ruído.