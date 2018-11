Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor julgado por mortes de duas idosas

Homem de 31 anos é acusado de ter atropelado mortalmente mulheres septuagenárias.

Por T.V.P. | 09:11

Começou esta sexta-feira a ser julgado o condutor de 31 anos acusado de ter atropelado mortalmente duas mulheres septuagenárias em janeiro do ano passado, na Guarda.



No julgamento, o agente da PSP que tomou conta da ocorrência, disse não ter dúvidas que as causas do acidente foram o excesso de velocidade – uma vez que Aires Saraiva circulava a 90 quilómetros/hora numa zona onde o limite é 50 – distração, pois estava no carro à conversa com um amigo, e álcool, tendo acusado uma taxa de 0,94 g/l.



O condutor disse que foi uma tampa de saneamento que estava levantada que provocou o despiste.