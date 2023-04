Uma condutora conseguiu sair do carro pelo próprio pé, após um aparatoso capotamento quando seguia na Rua General Humberto Delgado, em Serzedelo, Guimarães.



A mulher foi assistida no local por uma equipa de bombeiros que fazia o transporte de doentes e foi depois transportada ao Hospital de Guimarães pelos bombeiros de Riba de Ave, com ferimentos ligeiros.