Um homem de 30 anos, que deixa três filhos menores, morreu no despiste da moto 4 que conduzia, na tarde de quinta-feira, na Rua Outeiro Mau, em Revelhe, Fafe. Na viatura seguia ainda uma outra pessoa que sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de Guimarães.Ao local acorreram os Bombeiros de Fafe e a GNR, que vai investigar as circunstâncias do acidente mortal. O alerta foi dado às 18h10.