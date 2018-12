Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confronto acaba a tiro em Vila Nova de Poiares

Tudo terá acontecido após uma discussão entre marido e mulher.

Por Pedro Galego | 08:55

Uma mulher residente em Olho Marinho, Vila Nova de Poiares, foi atingida a tiro num ombro, tendo ficado ferida, alegadamente numa luta com o marido.



A vítima foi assistida no hospital, em Coimbra. Tudo terá acontecido após uma discussão.



O homem, que é guarda florestal, teria a arma quando chegou a casa e, na luta, a vítima ter-lhe-á tentado tirar o revólver, que disparou.



A situação ocorreu na semana passada na casa onde o casal reside.



A GNR foi ao local, mas o caso está a ser investigado pela PJ do Centro.