Conserveira do Sul produz 250 mil latas de conserva por semana

Todos os dias úteis são embaladas pelas operárias da Conserveira do Sul, em Olhão, 50 mil latas de conserva. São 250 mil por semana, num total de cerca de um milhão de embalagens por mês saídas do Algarve para o resto do mundo.Os principais destinos são países do Norte da Europa. "Uma cadeia de supermercados da Finlândia é o melhor cliente", explicou aoJorge Ferreira, um dos responsáveis da empresa e neto do fundador António Jacinto Ferreira. Segundo o empresário, "o mercado internacional tem vindo a crescer", uma vez que "as conservas portuguesas têm-se afirmado no Mundo".O paté de sardinha é o produto mais vendido, segundo Jorge Ferreira, que explica que a fábrica começa a trabalhar logo de madrugada para iniciar a produção com "muito trabalho e, sempre que possível, com peixe fresco ".A Conserveira do Sul foi fundada por António Jacinto Ferreira em 1954. É uma das duas instalações fabris desta natureza ainda existentes a sul do Tejo."O meu avô ensinou-nos a ter audácia e a depender de nós", revela Jorge Ferreira. Foi esta a fórmula de sucesso da empresa que já superou várias crises, sobretudo nos anos 70 do século passado. "Com as novas gerações estamos no mercado para durar", assegura o empresário, que garante que são investidos anualmente 100 mil euros.A produção da empresa é garantida por 90 funcionários. As operárias começam a trabalhar às 8h00 e embalam entre 10 e 12 toneladas de peixe por dia.O volume de vendas da Conserveira do Sul ronda os seis milhões de euros anuais. Apenas 22% das vendas são para o Algarve. As restrições à captura de sardinha criam dificuldades.