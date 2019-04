Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM ajuda vítimas do ciclone ‘Idai’ em Moçambique

Contribuição com 5% da receita das vendas de duas edições do jornal.

Por João Saramago e Diana Santos Gomez | 01:30

Os leitores do Correio da Manhã responderam ao apelo do jornal mais lido do País para ajudar Moçambique e aderiram à compra das edições de 23 e 24 de março.



Fim de semana em que 5% das receitas reverteram a favor da aquisição de latas de conserva para fazer face à carência de alimentos no país africano em resultado da destruição provocada pelo ciclone ‘Idai’.



Foram obtidas cerca de 18 mil latas da Conserveira do Sul, em Olhão, que ontem foram entregues nas instalações da Cruz Vermelha Portuguesa, no Prior Velho (Loures), numa ação que contou com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Governo Maia, e do diretor-geral do CM/CMTV, Octávio Ribeiro.



"A sociedade civil está também a dizer ‘presente’. É cerca de uma tonelada e meia de bens que o jornal português mais lido faz chegar a Moçambique e que é um sinal também da responsabilidade das empresas", destacou Eduardo Cabrita.



"Há um apoio muito volumoso da população. Não esperávamos um crescimento tão grande, mas apesar das dádivas superarem as expectativas, os portugueses podem continuar a entregar donativos", referiu Governo Maia.



Por sua vez, Octávio Ribeiro recordou que "os acionistas aderiram de imediato e a direção do marketing tornou possível a ideia", acrescentando que "a Conserveira do Sul dobrou o valor de conservas angariadas".



Jorge Ferreira, administrador da unidade fabril, explicou que "o papel de cada empresa é participar na sociedade onde se insere".