Constrangimentos no abastecimento de água em Gouveia, Oliveira do Hospital e Seia

Alerta foi dado este domingo pela empresa Águas do Vale do Tejo.

Por Lusa | 14:42

A empresa Águas do Vale do Tejo alertou este domingo para a possibilidade de se verificarem constrangimentos no abastecimento de água nos concelhos de Gouveia, Oliveira do Hospital e Seia na sequência de problemas na sua captação.



Em comunicado, a Águas do Vale do Tejo explica que, na sequência de fortes chuvas seguidas de enxurradas registadas, no sábado, na zona da Serra da Estrela, foi afetada a captação Nossa Senhora do Desterro provocando constrangimentos no abastecimento de água em algumas localidades dos concelhos de Gouveia, Oliveira do Hospital e Seia.



A empresa garante que acionou o seu plano de contingência e que "está a envidar todos os esforços para, o mais rapidamente possível, repor a normalidade do sistema de abastecimento".



Na mesma nota, apela "à compreensão e colaboração dos consumidores no sentido de serem evitados consumos excessivos".